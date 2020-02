LIVORNO: se l’affare fosse andato in porto, Rizzo e Dall’Oglio avrebbero raggiunto l’ex Catania Silvestre

Jacopo Dall’Oglio non ha formalizzato il passaggio al Livorno per problemi fisici, Giuseppe Rizzo perchè ha rifiutato la proposta del club amaranto. Entrambi i giocatori del Catania, in caso di concretizzazione del trasferimento, avrebbero raggiunto oltre al difensore Luka Bogdan, un altro ex Catania: Matias Silvestre. L’argentino classe ’84 – che vanta oltre 300 presenze in Serie A con le maglie di Catania, Palermo, Sampdoria e Milan – era infatti svincolato dopo l’esperienza all’Empoli nella passata stagione ed ha firmato in queste ore con la società toscana, in lotta per la salvezza in B.

