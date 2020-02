LUCARELLI: “Cena pagata…”

Aveva preannunciato nel post-gara di Catania-Reggina che ieri sera avrebbe pagato una nuova cena e così é stato, come si evince dalla foto pubblicata su Twitter. Mister Cristiano Lucarelli chiese ai giocatori di vincere due partite di campionato consecutive, ma lo 0-0 di domenica ha comunque suggerito al tecnico livornese di pagare la cena alla squadra per la bontà della prestazione offerta. Un modo anche per contribuire a fare gruppo, nel contesto di una situazione non facile in casa rossazzurra.

