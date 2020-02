LUCARELLI: “Sento la squadra mia, costruiamo per il futuro”

Il Corriere dello Sport riporta la seguenti dichiarazioni di mister Cristiano Lucarelli, con riferimento alla gara ben giocata domenica scorsa dal Catania contro la Reggina:

“Dispiace di non essere riusciti a passare in vantaggio contro i calabresi. Specialmente nel primo tempo li abbiamo messi davvero alle corde. Loro hanno tenuto botta e poi nella ripresa hanno provato a farsi pericolosi. Provato, dico io, perché nelle ultime gare non abbiamo praticamente preso un tiro in porta. Continuiamo così. Questo è un girone in cui si gioca male ma si punta al risultato. Sento la squadra mia: dobbiamo costruire per il futuro”.

