MARTINEZ: il portiere in attesa della prima opportunità stagionale in campionato

Portiere classe 1995, Miguel Ángel Martínez ha totalizzato appena 5 presenze nella stagione regolare. Impiegato esclusivamente in gare valide per la Coppa Italia di categoria, competizione da cui purtroppo il Catania è uscito dicendo addio alla finalissima con la Juventus Under 23 per merito della Ternana, adesso rimane esclusivamente da giocare il campionato. Presto, però, per Martinez potrebbe anche giungere la prima occasione da sfruttare in questo torneo di Serie C. Del resto il titolare Jacopo Furlan è stato recentemente inserito nella lista dei rossazzurri diffidati e, pertanto, al prossimo cartellino giallo verrà squalificato. Quel momento rappresenterà una chance importante per lo spagnolo che, intanto, continua ad allenarsi con serenità e la massima disponibilità ricevendo le prime richieste in sede di calciomercato.

