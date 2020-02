DI MARZIO: “Bojinov non ha preso il volo pagato dal Catania. Pescara tentazione forte”

E’ concreta la sensazione che il trasferimento al Catania sia definitivamente saltato. Il Pescara offre a Valeri Bojinov la Serie B, prospettive diverse ed un contratto a cifre chiaramente più elevate rispetto al Catania. Aveva inizialmente trovato un accordo di massima, avendo persino rilasciato un paio d’interviste attraverso le quali sottolineava con entusiasmo tutta la propria voglia di mettersi in gioco ai piedi dell’Etna. Il Pescara però si é rifatto sotto e la sua prossima destinazione dovrebbe proprio essere quella abruzzese.

Riportiamo un estratto di quanto si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato:

“Questa mattina non se l’è sentita di prendere il volo pagato dal Catania che lo avrebbe accolto per firmare il nuovo contratto. La causa? Il rilancio di ieri sera del Pescara. Per ora rimane a casa, in attesa di decidere quale offerta accettare. Bojinov deciderà in giornata insieme al suo agente quale offerta accettare tra Catania e Pescara e quale aereo prendere. Sicuramente non a Catania a mezzogiorno, dove lo aspettavano tutti. Da un lato vorrebbe rispettare la parola data a Lucarelli, dall’altra c’è un’offerta allettante per giocare in Serie B”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***