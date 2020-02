MAZZARANI: rete che mancava da novembre, pochi gol per arrivare in doppia cifra come nel 2011

Sesta rete siglata da Andrea Mazzarani in questa stagione, pesante perchè ha consentito al Catania d’incamerare tre punti fuori casa contro la Cavese, una delle squadre più in forma del momento. Il giocatore si avvicina al raggiungimento della doppia cifra, traguardo sfiorato nelle stagioni 2013/14, 2014/15, 2016/17 e 2017/18. Ci riuscì, invece, nell’annata 2010/11 quando indossava la casacca del Modena (9 gol in Serie B + una realizzazione in Coppa Italia per un totale di dieci marcature). Quello messo a segno domenica è il 23/o gol complessivo tra le fila del Catania includendo le altre due stagioni vissute alle pendici dell’Etna. Mazzarani non entrava nel tabellino dei marcatori dal 10 novembre scorso, avversaria la Sicula Leonzio al “Massimino” e sconfitta per 2-1.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***