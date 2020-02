MERCATO SVINCOLATI: Beleck unico acquisto?

Tradizionalmente il Catania non ha mai prestato particolare attenzione al calciomercato degli svincolati. Prima della chiusura della sessione estiva del mercato aveva già tenuto d’occhio Steve Beleck, poi l’attaccante ha risolto il contratto a fine gennaio ed il Catania si è fatto avanti nei giorni successivi, chiudendo la trattativa. Nel frattempo era emersa la possibilità di portare in Sicilia Valeri Bojinov, con gli esiti ben noti. C’è tempo per eventualmente acquisire altri svincolati entro il 31 marzo, ma la società etnea non pare intenzionata a prelevare ulteriori calciatori senza contratto. Nell’attesa che si svuoti l’infermeria.

