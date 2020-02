NOVELLINO: “Catania e Reggina, differenza di programmazione. Spero che Lucarelli porti gli etnei in B”

L’ex allenatore di Catania e Reggina Walter Novellino parla delle due squadre in vista del match di domenica, con particolare attenzione riservata alla formazione rossazzurra. Queste le parole di Novellino rilasciate a tuttoc.com:

“Abbiamo da un lato una squadra programmata per vincere il campionato: la Reggina già dallo scorso anno progettava la costruzione di una squadra che potesse occupare la parte alta della classifica. D’altro canto troviamo un Catania che lo scorso anno aveva tutte le carte in regola per effettuare il salto di categoria e che nel corso degli ultimi mesi si è ritrovata in difficoltà per varie scelte che rispetto ma non condivido. Il divario sostanziale tra le due compagini al momento lo traccia la programmazione. In questo devo fare i complimenti a Taibi, direttore sportivo della Reggina, perchè la loro situazione di classifica attuale è frutto di una programmazione biennale. Nel calcio non vincono i nomi, ma il saper programmare”.

“Sarei contentissimo se il mio collega e successore Lucarelli riuscisse a portare il Catania in categorie superiori, lì dove merita di stare. La piazza, così come quella di Reggio Calabria o del Palermo che al momento si trova in Serie D, meritano categorie superiori rispetto a quelle in cui navigano in queste stagioni: sono piazze che vivono per il calcio. Il Monza, la Triestina, il Padova, il Vicenza ormai sembra quasi una B2. A Trieste a gennaio sono arrivati anche Lodi e Sarno che lo scorso anno erano con me a Catania, in panchina hanno un ottimo allenatore come Gautieri che conosce la categoria e sono certo che farà bene in quest’ultima parte di stagione”.

