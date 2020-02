PAGLIARA: “Proviamo in silenzio ad arrivare all’obiettivo finale…”

“Proviamo, in silenzio, ad arrivare all’obiettivo finale…..e realizzare un sogno. #ilmegliodeveancoravenire”. Questo messaggio è apparso sul profilo Facebook di Fabio Pagliara, segretario generale della Fidal e membro del Comitato per l’acquisizione del Calcio Catania. Chissà che non si riferisca proprio alla trattativa per l’acquisto del club rossazzurro. Ricordiamo che domenica pomeriggio, nel corso di Catania-Ternana, è stato avvistato allo stadio Maurizio Pellegrino, anch’egli facente parte del Comitato.

