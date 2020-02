PANTANELLI: “Pulvirenti ha sempre amato il Catania, ma adesso faccia un passo indietro”

Intervenuto ai microfoni di Unica Sport, l’ex portiere del Catania Armando Pantanelli parla del futuro societario rossazzurro:

“C’è una grandissima confusione in casa Catania. Ad oggi l’unica salvezza per il Catania credo sia un passaggio di propriteà, cercare altre persone serie che vogliano il bene del Catania collocandolo nelle posizioni che competono ad una piazza come Catania. Sono fiducioso perchè so benissimo che Pulvirenti ha amato, ama e amerà sempre Catania. Se sa di avere difficoltà a tenere la società in categorie importanti, per il bene della città spero possa cedere. Anche Lo Monaco ha amato il Catania. Ha vissuto periodi ottimi e raggiunto obiettivi molto importanti, vuole bene anche lui al Catania. Penso che si debba fare un passo indietro adesso”.

