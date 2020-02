Avvistato l’ex Catania Maurizio Pellegrino presso la Tribuna Vip dello stadio “Angelo Massimino”. Pellegrino che, lo ricordiamo, fa parte del Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio che sostiene la cordata interessata a rivelare il club rossazzurro, sta assistendo alla partita Catania-Ternana, valida per la 27/a giornata del girone C di Serie C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***