PESCARA: terzo ko di fila per Legrottaglie, Bojinov espulso ancor prima di giocare

L’avventura sulla panchina della prima squadra biancazzurra era iniziata nel migliore dei modi. Poi, però, qualcosa non ha funzionato a dovere ed il Pescara guidato dall’ex Catania Nicola Legrottaglie è incappato nella terza sconfitta di fila. Domenica, a Crotone, gli abruzzesi hanno riportato un pesante 4-1 ed il neo acquisto Valeri Bojinov, al centro di una vera e propria telenovela di mercato, ha realizzato l’impresa di essere espulso ancor prima di fare il suo esordio stagionale. Il direttore di gara, infatti, gli ha stampato in faccia il cartellino rosso dalla panchina nel corso del primo tempo. Probabilmente per avere rivolto qualche insulto al quarto uomo. Momento di crisi, dunque, per il Pescara e primo impatto tutt’altro che positivo per Bojinov con la realtà abruzzese.

