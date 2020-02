PICERNO – CATANIA: info prevendita biglietti per i tifosi rossazzurri

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Alfredo Viviani” in occasione della gara Picerno-Catania, in programma mercoledì 26 febbraio alle 15.00 e valevole per la ventottesima giornata del girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di martedì 25 febbraio, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 10 + diritti di prevendita (€ 1,50); per l’acquisto degli stessi e per l’accesso al Settore è necessario esibire il documento di riconoscimento.

Canali di distribuzione: rivendite autorizzate GO2.

A Catania: Box Office, Via Giacomo Leopardi 95 – Tel. 095/7225340

Altre informazioni comunicate dalla società AZ Picerno

Botteghino settore ospiti chiuso il giorno della partita.

Itinerario consigliato per i tifosi del Catania: percorrere l’autostrada A2, immettersi sul raccordo Sicignano-Potenza all’altezza di Sicignano degli Alburni, in direzione Potenza. Utilizzare uscita “Potenza Centro”, verso lo stadio “Viviani”.

