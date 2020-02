PINTO: “D’ora in avanti le gare in casa avranno un sapore diverso. Con la Ternana migliore partita stagionale”

Il terzino sinistro del Catania Giovanni Pinto, tra i migliori in campo contro la Ternana in Coppa Italia. Queste le parole di Pinto in sala stampa:

“Forse è stata la migliore prova della stagione. Se avessimo sfruttato meglio alcuni episodi nella gara d’andata sarebbe potuta andare meglio. La qualità e la prestazione non è mancata, sfruttando meglio qualche pallone importante anche oggi avremmo potuto riaprire il discorso qualificazione. Purtroppo non possiamo farci niente, ripartiamo da quanto di positivo fatto oggi e andiamo avanti. La Ternana ha non pochi punti in classifica in più di noi, eppure l’abbiamo messa sotto senza subire quasi niente. Questo deve darci assolutamente fiducia per il prosieguo del campionato. I tifosi? Dobbiamo solo ringraziare la tifoseria venuta in nostro soccorso. D’ora in avanti le gare in casa avranno un sapore diverso per noi che avremo una spinta in più, ma anche per gli avversari che troveranno un ambiente ostico. Speriamo di dargli soddisfazioni e che continuino a darci una mano”.

