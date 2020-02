POZZEBON (Avellino): l’ex Catania fermato dal Giudice Sportivo “per comportamento provocatorio e osceno”

Prelevato nel mercato di gennaio dal Gozzano, Demiro Pozzebon ha giocato le sue prime partite da calciatore dell’Avellino. Con lui in campo, la formazione irpina è rimasta imbattuta nelle ultime gare ed ha festeggiato la conquista dei tre punti, di recente, al cospetto del Rende. Adesso però Pozzebon sarà costretto a saltare i prossimi due incontri per squalifica. Il Giudice Sportivo, infatti, lo ha sanzionato con un doppio turno di stop “per comportamento provocatorio e osceno nei confronti di sostenitori della squadra avversaria”. Prima annotazione negativa per l’ex attaccante del Catania, che prova a rilanciare la propria carriera nel girone C di Serie C.

