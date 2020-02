REDOLFI (Vibonese): “Dobbiamo tornare ad essere quelli dei cinque gol al Catania”

Momento delicato per la Vibonese che fatica a risalire la china. Il difensore Alex Redolfi è fiducioso che la formazione calabrese saprà risollevarsi:

“Questa situazione di classifica a mio avviso non ci rappresenta, ma siamo lì e dobbiamo provare a uscirne il prima possibile. Per risalire la china dobbiamo dimostrare che siamo la squadra dei cinque gol al Catania e dei sei a lentini. Nel calcio e nella vita ci sono periodi no, e questo è un periodo no ma sicuramente ne usciremo prima possibile”.

