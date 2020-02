REGINALDO (Reggina): “Gara difficilissima a Catania”

L’attaccante della Reggina Reginaldo alla trasmissione Vai Reggina, su Reggina Tv, quando si avvicina la trasferta di Catania:

“Dopo Natale abbiamo fatto dieci giorni di carichi di lavoro importante. Era normale soffrire per una ventina di giorni. A partire dalla gara contro il Bari abbiamo dimostrato che stavamo tornando in noi, mettendo benzina. Ci aspettavamo che il girone di ritorno sarebbe stato difficile. Molte squadre si sarebbero chiuse anche alla ricerca di un punto. Allo stesso modo non era pensabile mantenere lo standard di risultati straordinario dell’andata. Sapevamo, però, che prima o poi avremmo ripreso la migliore condizione. Ora la testa è già a Catania. Ci aspetta una partita difficilissima. Dovremo prepararla nel migliore dei modi. Spero di ritrovare la via del gol da domenica”.

