RICCARDO GAUCCI: “Cessione Catania? Giusto essere sicuri della possibilità reale di chi vuole comprare. Noi lo acquistammo e cedemmo in poco tempo”

L’ex Presidente del Catania Riccardo Gaucci sull’attuale situazione societaria rossazzurra, intervenendo ai microfoni di Unica Sport:

“Ci sono dei problemi economici prima di tutto. Da lì deriva la non chiarezza. Il problema principale è questo, anche per tutto quello che ultimamente ho letto. Se è normale chiedere l’evidenza fondi prima di fornire le proprie garanzie? Certo. Va verificato che le carte siano reali. Poi la realtà dei fatti all’interno della società non la conosco. Se una persona venisse da me con un’evidenza fondi da 25 milioni di euro la farei verificare dal mio legale. Prima di dare tutte le carte alla parte acquirente, il venditore vuole essere sicuro che chi vuole acquistare abbia la possibilità reale di farlo. E’ capitato anche a me che ci fossero persone che venivano a curiosare per farsi pubblicità”.

“Chiaramente un Catania Calcio con pochi debiti è una società molto appetibile, con una situazione debitoria elevata diventa invece poco appetibile perchè in Serie C non esistono contributi e gli introiti sono pochissimi. Quindi chi vuole acquistare il Catania dovrebbe spendere tanti soldi per mettere a posto i debiti e costruire una squadra vincente. Cominciano ad essere delle spese notevoli, ma ripeto io parlo per sentito dire pechè non conosco i conti”.

“Noi il Catania lo comprammo in pochissimi tempo. Con la famiglia Massimino rappresentata dal nipote, avemmo subito un feeling particolare. Con la stessa facilità cedemmo il Catania a Pulvirenti. Lui però mi fece una causa durata 9 anni e mezzo perchè dicevano che le carte non fossero a posto, quando in realtà le carte erano a postissimo con dieci professionisti da una parte e dieci dall’altra che avevano controllato benissimo le carte. Ma questa è acqua passata, non ne parliamo più”.

