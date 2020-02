SARNO (Triestina): “Qui con grande entusiasmo”

Il neo acquisto della Triestina Vincenzo Sarno si presenta alla stampa. Ecco quanto evidenziato da trivenetogoal.it:

“In sei secondi la trattativa è andata in porto, chissà che non sia un segno del destino. La cosa che mi ha impressionato di più è stato lo stadio, poi un gruppo meraviglioso. Obiettivi personali non ce ne sono, sono venuto qui con grande entusiasmo e cercherò di dare il massimo per questo gruppo. Ho trovato disponibilità da parte di tutti. Sto bene, se ci sarà la possibilità l’allenatore può già contare su di me”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***