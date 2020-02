SERIE C: Rieti, nuovo ricorso contro penalizzazione

La situazione di classifica attuale nel girone C di Serie C non sorride al Rieti. Pesano anche i 4 punti di penalizzazione inflitti alla società laziale, la quale si era attivata presentando ricorso contro la penalità comminata per la violazione della scadenza federale sui pagamenti relativa ad ottobre 2019, ma è stato respinto. Il Rieti, però, non molla la presa e dopo tale sentenza presenterà un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI.

