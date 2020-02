SERIE C: tracollo Catanzaro a Francavilla

Dopo lo 0-2 del Teramo a Rieti nel pomeriggio, si è disputato in serata il secondo anticipo della 27/a giornata del girone C di Serie C. Il Catanzaro ha affrontato fuori casa la Virtus Francavilla, riportando una clamorosa sconfitta per 4-0. Al 22′ un autogol di Martinelli sblocca il risultato. Successivamente entrano nel tabellino dei marcatori Di Cosmo (35′), Perez (60′ su rigore) e ancora Perez (62′) per il tracollo giallorosso.

