SOMMA: “Reggina, attenta. Trasferta di Catania sempre difficile”

L’ex tecnico Mario Somma, attuale opinionista RAI, si sofferma sul cammino importante della capolista Reggina, prossima avversaria del Catania in campionato, ai microfoni di Reggina TV:

“Fino al primo marzo la Reggina deve mantenere l’attenzione molto alta. Adesso ha una serie di partite insidiose. Trasferta di Catania sempre difficile, poi Paganese, Catanzaro e Monopoli, quest’ultime due molto in forma. La Reggina è una squadra viva e tonica, il primo posto è tutto meritato. In quel piazzamento ci sono le 11 vittorie di fila, con successi in trasferte pesantissime. Numeri non semplici, non da tutti e da non sottovalutare. Numeri che la Reggina ha fatto e Bari e Ternana no. Il Bari ha fallito ad inizio torneo, la Ternana ha steccato diverse partite in casa e quello ha fatto la differenza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***