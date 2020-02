Secondo giorno di lavoro, per il Catania a Torre del Grifo, in vista della sfida alla Cavese: nella prima parte della seduta mattutina, sessione di forza in palestra, in seguito partita a tema. La preparazione al confronto di Castellammare di Stabia proseguirà giovedì con un allenamento pomeridiano.

