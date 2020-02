TORRE DEL GRIFO: allenamenti subito ripresi, Lucarelli in sala stampa sabato

Nel pomeriggio, a Torre del Grifo, il Catania ha svolto il primo allenamento in vista della sfida alla Reggina. Programmi di lavoro differenziati per due gruppi: defaticamento e rigenerazione muscolare per i calciatori schierati ieri da mister Cristiano Lucarelli; riscaldamento e partitelle per tutti gli altri. Sabato mattina, in calendario la seduta di rifinitura e alle 12.00, in sala stampa, si terrà la conferenza pre-gara del tecnico rossazzurro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***