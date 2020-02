TORRE DEL GRIFO: a breve allenamenti riaperti ai tifosi

“Forse prossima settimana apriremo diversi allenamenti settimanali così la gente vede come lavoriamo e ci sta più vicino. Un modo anche per capire meglio certe nostre dinamiche e scelte”. Con queste parole pronunciate in sala stampa, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli preannuncia la volontà del club di riaprire le porte di Torre del Grifo ai tifosi per assistere agli allenamenti. Soluzione che si aggancia al discorso legato all’importante ripristino di un dialogo con la tifoseria, riavvicinandola alla squadra.

