TOSCANO (all. Reggina): “Catania campo difficilissimo, non sono due punti persi”

Ai microfoni di Radio Antenna Febea, l’allenatore della Reggina Domenico Toscano risponde alle critiche dopo lo 0-0 di Catania:

“Non guardiamo quello che fanno gli altri, in tutti i sensi. L’errore che si sta commettendo è quello di giudicare i nostri risultati in base a quello degli altri e quindi nel momento in cui si vince con la Ternana ed il Bari pareggia a Monopoli è tutto ok, se il Bari vince e noi pareggiamo su un campo difficilissimo come quello di Catania si dice che si siano persi due punti. Sbagliato. Se si va in fibrillazione siamo rovinati – riporta citynow.it – non capisco da dove possano arrivare le preoccupazioni avendo sei punti di vantaggio ed essendo padroni del nostro destino. Nessuno ha mai vinto un campionato a febbraio. Siamo in un girone molto equilibrato e di livello”.

