VERSO CATANIA – REGGINA: da Blondett a Salandria, sei i doppi ex attuali

Sono sei i doppi ex attualmente presenti nelle rose di Catania e Reggina, avversarie domenica pomeriggio al “Massimino”. In casa rossazzurra spiccano i centrocampisti Giuseppe Rizzo, Francesco Salandria e Jacopo Dall’Oglio. Il primo con oltre 100 presenze totalizzate in amaranto; il secondo con una sessantina di apparizioni che ha salutato Reggio nel mercato di gennaio lasciando un pezzo di cuore; il terzo registrando più di 50 gettoni di presenza in Calabria.

Tre sono anche gli ex rossazzurri che militano nella Reggina. A cominciare dal terzino Desiderio Garufo che visse la difficile annata 2015/16 ed ha recuperato dall’infortunio e, pertanto, è stato inserito nella lista dei convocati amaranto. Il difensore Edoardo Blondett è un altro nome noto ai tifosi dell’Elefante per l’avventura risalente alla stagione 2017/18 dove fallì uno dei calci di rigore determinanti nella semifinale Play Off di ritorno con la Robur Siena. Spazio anche al laterale sinistro Daniele Liotti, autore del gol-vittoria contro la Ternana nel precedente turno di campionato e cresciuto nelle giovanili rossazzurre.

