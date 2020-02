VERSO CATANIA – TERNANA: Coppa Italia Serie C, per Gallo una sola sconfitta su nove partite

Nove partite di Coppa Italia Serie C vissute finora in panchina da Fabio Gallo, attuale tecnico della Ternana. Nei precedenti, Gallo ha sempre ottenuto la vittoria ad eccezione della partita Como-Venezia risalente all’8 febbraio 2017. In quella occasione era alla guida dei comaschi, sconfitti tra le mura amiche per 2-1 ed il match fu deciso ai tempi supplementari da Nicola Ferrari, autore di una doppietta. Si giocavano i quarti di finale della competizione.

