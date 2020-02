VERSO CATANIA – TERNANA: etnei a caccia della terza vittoria del 2020

Sono trascorsi due mesi dalla ripresa del campionato dopo la sosta per le festività natalizie. Solamente due le vittorie conseguite dal Catania nell’anno solare 2020, quattro i pareggi e tre le sconfitte. Le ultime prestazioni, però, sono incoraggianti in termini di equilibrio e compattezza. Domenica pomeriggio i rossazzurri disputeranno il terzo match consecutivo tra le mura amiche. Reduce da due 0-0 di fila, per il Catania è tempo di riassaporare il gusto dei tre punti, affrontando proprio la squadra che ha spezzato il sogno Coppa Italia, la Ternana. In caso di eventuale successo, sarebbe il secondo casalingo del nuovo anno dopo il 3-1 inflitto all’Avellino. Viste le difficoltà incontrate dalla compagine umbra in questo periodo ed i progressi evidenziati dal Catania, la formazione di Cristiano Lucarelli proverà a giocarsi fino in fondo le proprie carte per consolidare la zona Play Off.

