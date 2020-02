VERSO CATANIA – TERNANA: la sfida infinita, dopo giovedì sarà il quarto atto in questa stagione

Giovedì pomeriggio per la terza volta nella stagione regolare si affronteranno Catania e Ternana. Il 6 ottobre scorso lo hanno fatto per l’ottava giornata del girone C, il 29 gennaio con riferimento alle semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C. In entrambi i casi sono riusciti a spuntarla gli umbri, rispettivamente vittoriosi per 3-2 e 2-0 al “Liberati”. Le autoreti di Mbende e Biondi si rivelarono determinanti nell’economia del match di campionato (gli altri gol furono siglati da Paghera, Mazzarani e Di Piazza); errori difensivi fatali anche in Coppa con Partipilo e Torromino a segno. Giovedì i rossazzurri proveranno a ribaltare il 2-0 ma servirà un’impresa alle pendici dell’Etna. Poi, settimana prossima, sarà ancora Catania-Ternana. Stavolta valida per la 27/a giornata di C ed in programma sotto il vulcano. Vedremo se la squadra dell’Elefante saprà riscattare nel migliore dei modi il doppio ko riportato nei mesi scorsi.

