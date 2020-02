VERSO CATANIA – TERNANA: macchina da gol inceppata per entrambe le squadre

Periodo nero sia per il Catania che per la Ternana in fase realizzativa. Entrambe le squadre si sono già incontrate di recente pareggiando a reti inviolate in Coppa Italia. Risultato che ha permesso agli umbri di staccare il pass per la finale con la Juventus Under 23. Ultimamente lo zero trova conferma in relazione al numero di gol fatti da entrambe le squadre. La Ternana non trova la via della rete dal 29 gennaio, data del 2-0 inflitto tra le mura amiche proprio al Catania. Nelle successive partite disputate, rossoverdi a secco. Gli etnei, invece, dal 26 gennaio hanno siglato un solo gol all’attivo, l’1-0 su rigore di Mazzarani a Castellammare di Stabia. Vedremo chi delle due squadre riuscirà a sbloccarsi in zona gol domenica pomeriggio.

