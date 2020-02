VERSO CAVESE – CATANIA: in Campania per interrompere l’emorragia di sconfitte

Catania chiamato ad interrompere l’emorragia di sconfitte in occasione dell’impegno esterno in casa della Cavese, squadra che attualmente precede di un punto in classifica i rossazzurri. Quella blufoncè è una formazione in ascesa sin dal netto successo sulla Reggina di inizio anno solare. Avversario ostico da affrontare e per di più in trasferta, dove il ruolino di marcia degli etnei lascia parecchio a desiderare con appena otto punti racimolati.

Il Catania visto all’opera lo scorso turno contro il Monopoli è parso decisamente spento e privo di mordente, ma chi scende in campo ogni domenica non è esente da colpe. Indipendentemente dalle incertezze societarie c’è da proseguire il campionato in maniera dignitosa, magari evitando ulteriori imbarcate dopo il triplice 2-0 delle uscite ufficiali più recenti.

Mister Lucarelli è ancora alle prese con il solito stuolo di squalificati e infortunati di lungo corso. Il tecnico livornese non avrà a disposizione Curiale, Dall’Oglio, Rizzo, Di Molfetta, Saporetti e Noce per il match in terra campana, tuttavia ritroverà Calapai sull’out destro e potrebbe rispolverare la difesa a quattro, con dubbi legati principalmente alla composizione del reparto offensivo.

