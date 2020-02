VERSO CAVESE – CATANIA: rossazzurri imbattuti con Campilongo

Domenica pomeriggio per la quarta volta in competizioni ufficiali una formazione allenata da Salvatore Campilongo, attuale tecnico della Cavese, affronterà il Catania. Il primo confronto risale a dicembre 2009, il 2-0 che i rossazzurri inflissero all’Empoli in Coppa Italia Tim al “Massimino” con reti di Moretti e Morimoto; nel 2017, invece, spicca il sofferto 1-1 sul campo della Vibonese con Barisic che nel finale rispose al vantaggio calabrese di Viola. Infline, in questo campionato, Catania 4-0 Cavese con gol di Lodi (doppietta), Di Piazza e autorete di Marzorati.

