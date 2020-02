WELBECK: corsa, grinta e qualità. Cresce la condizione del centrocampista

Nel contesto di un centrocampo che con Bruno Vicente e Francesco Salandria – i quali ben si conoscono per i trascorsi all’Akragas – ha trovato una propria fisionomia, provano a battagliare lealmente per la conquista di un posto da titolare tutti gli altri centrocampisti attualmente in rosa. Su tutti, Nana Welbeck.

Il 25enne mediano italo-ghanese, autore di un gol fino a questo momento e che per ben tre mesi è stato inattivo rimanendo con il fiato sospeso per conoscere l’esito di tutti gli esami a cui si è sottoposto, da quando ha ricevuto l’ok per l’idoneità agonistica è tornato a lottare con le unghie e con i denti per dare il proprio contributo alla causa. Mister Cristiano Lucarelli lo “dosa” attraverso un minutaggio graduale. Lui risponde presente, mettendo tutta la propria professionalità al servizio della squadra. Mercoledì è andato a segno in partitella inviando segnali positivi al tecnico livornese per grinta, corsa e qualità nella costruzione della manovra. Molto bene Welbeck, tra i più positivi ieri pomeriggio e che vede accrescere la propria condizione fisica.

