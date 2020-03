ACCADDE OGGI: 24 marzo 2002, Baggio-gol ed il Catania va

L’ex attaccante del Catania Eddy Baggio protagonista di un’ottima prestazione il 24 marzo 2002. Determinanti i suoi gol per avere ragione del Giulianova allo stadio “Cibali” in un match valido per la 28/a giornata di Serie C1. I rossazzurri s’impongono per 2-1 contro la formazione abruzzese, riscattando la sconfitta maturata sul campo della Viterbese. Baggio in gol al minuto 11 e 20. Al 82’ il Giulianova accorcia le distanze su calcio di rigore grazie all’ex di turno Gianni Califano, ma non basta per frenare la voglia di riscatto di un Catania lanciatissimo.

