ACCADDE OGGI: 28 marzo 1999, il Catania torna a vincere fuori casa dopo 4 mesi

Stagione 1998-99, promozione in Serie C1 del Catania che vinse il torneo concludendo a quota 59 punti, appena uno in più del Messina. Il 28 marzo del 1999 i rossazzurri festeggiarono la conquista del quarto risultato utile consecutivo. Nello specifico la squadra dell’Elefante ottenne una vittoria di carattere, in trasferta, sul campo dell’insidioso L’Aquila per 2-1. In gol per la squadra allenata da Piero Cucchi, Luca Lugnan e Gennaro Monaco. Catania che non vinceva fuori casa dal lontano mese di novembre, 2-0 a Casarano. Attraverso questo successo furono poste le basi per un finale trionfante.

