ALLENATORI: Lucarelli è il terzo più giovane del girone C

44 anni compiuti lo scorso mese di ottobre. Tra gli allenatori di squadre militanti nel girone C di Serie C, Cristiano Lucarelli è il terzo più giovane dopo Calabro e Ginestra. Nonostante l’età, comunque, all’attuale tecnico del Catania l’esperienza non manca avendo collezionato 198 panchine in campionati professionistici. Nella top 10 dei trainer più giovani del raggruppamento meridionale, Lucarelli registra peraltro la quarta migliore media punti (1.53) dopo Gallo (1.76), Raffaele (1.90) e Toscano (2.28)

Ciro Ginestra, Casertana 40 Nicola Antonio Calabro, Viterbese Castrense 43 Cristiano Lucarelli, Catania 44 Giuseppe Raffaele, Potenza 44 Bruno Trocini, Virtus Francavilla 45 Alessandro Erra, Paganese 46 Gianfranco Mancini, Bisceglie 47 Domenico Toscano, Reggina 48 Fabio Gallo, Ternana 49 Vito Grieco, Sicula Leonzio 49

