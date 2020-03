AMARCORD: l’attacco rossazzurro degli ultimi dieci anni da Mascara a Papu Gomez

Chiudiamo la rassegna amarcord dedicata ai migliori giocatori che hanno indossato la maglia del Catania nelle ultime dieci stagioni con i componenti del reparto offensivo.

Il primo nome da menzionare è quello di Giuseppe Mascara, il “folletto di Caltagirone”. Oltre duecento presenze in gare ufficiali con la casacca rossazzurra e più di cinquanta gol realizzati, molti dei quali da cineteca. Prodezze da far stropicciare gli occhi e rimanere incastonate per sempre nell’album dei ricordi dei tifosi etnei. La chiamata in azzurro da parte di Marcello Lippi e le presenze nelle coppe europee con il Napoli a coronamento di una carriera di grande livello.

Il Catania dell’ultimo decennio ha danzato soprattutto a ritmo di tango argentino grazie ai gol e alle prodezze di Alejandro Gomez, Maxi Lopez, Pablo Barrientos, Gonzalo Bergessio e Lucas Castro. A questi giocatori sono legati indissolubilmente i ricordi più belli, quelli di un gruppo vincente che avrebbe meritato la vetrina europea a completamento di un eccellente percorso sportivo.

Ai nomi già citati va aggiunto naturalmente quello dell’uruguaiano Jorge Martinez, giocatore dotato di esplosività, estro e temperamento. Il “Malaka” fu in grado di lasciare il segno pur limitato da alcuni guai fisici che gli impedirono di esprimersi con maggiore continuità e in seguito di compiere il salto di qualità definitivo alla Juventus.

Il quadro si completa con l’ultimo grande centravanti visto all’opera a Catania: Emanuele Calaiò. Nel quadro di una stagione travagliata e dall’epilogo amaro, l’attaccante palermitano riuscì a siglare 18 reti, alcuni delle quali di pregevole fattura. Un esperto mestierante dell’area di rigore, dotato di grandi colpi e istinto sul piano realizzativo.

AMARCORD: i migliori portieri rossazzurri delle ultime dieci stagioni, il grande nome è Bizzarri

AMARCORD: da Stovini ad Aya, i migliori difensori rossazzurri delle ultime dieci stagioni

AMARCORD: i migliori centrocampisti rossazzurri dell’ultimo decennio tra bandiere e fenomeni

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***