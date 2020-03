AMARCORD: i migliori centrocampisti rossazzurri dell’ultimo decennio tra bandiere e fenomeni

Terzo appuntamento della rassegna amarcord sui migliori giocatori transitati da Catania nell’ultimo decennio suddivisi per ruolo. Tra emblemi e talenti passiamo al setaccio il reparto dei centrocampisti.

Alla voce “bandiere” troviamo nomi illustri come Davide Baiocco, Marco Biagianti e Mariano Izco. Tre giocatori dalla lunghissima militanza nel club con ruoli di leadership all’interno dello spogliatoio e chilometri sul campo macinati per la causa rossazzurra al pari di Ezequiel Carboni, leader silenzioso della linea mediana per tre stagioni in Serie A e di ritorno alle pendici dell’Etna la scorsa estate con una mansione tecnica all’interno del settore giovanile.

La fantasia al potere con Francesco Lodi, Sergio Almiron e Adrian Ricchiuti. Traiettorie dalla precisione geometrica, colpi ad effetto e giocate d’alta scuola per un terzetto di giocatori estremamente tecnici nonché particolarmente risolutivi nelle partite decisive. Profili che hanno innalzato il valore della squadra e contribuito a costruire le fortune del Catania in annate più o meno recenti.

