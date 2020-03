AMARCORD: da Stovini ad Aya, i migliori difensori rossazzurri delle ultime dieci stagioni

Prosegue la nostra rassegna amarcord dedicata ai migliori calciatori passati da Catania negli ultimi dieci anni suddivisi per ruolo. Tra nomi celebri del passato e profili legati alle stagioni più recenti, oggi tocca ai difensori.

Lorenzo Stovini è annoverato tra i migliori centrali difensivi della storia rossazzurra per doti tecniche e caratteriali. Un autentico baluardo delle prime difficili stagioni dell’era Pulvirenti in Serie A con il Catania in lotta per salvarsi in quei combattutissimi campionati fino all’ultima giornata. A seguire, seguendo un ordine temporale, ecco il duo argentino formato da Matias Silvestre e Nicolas Spolli, fortunate intuizioni sudamericane di Pietro Lo Monaco che hanno composto l’ossatura portante della squadra per svariate stagioni fino a ricoprire i gradi di capitano. Nicola Legrottaglie completa il lotto dei grandi difensori centrali degli anni della Serie A all’interno di un contesto tattico spettacolare per la qualità del gioco espresso.

Nella storica penuria di terzini degni di nota emergono in buona sostanza i nomi di Pablo Alvarez, Ciro Capuano e Giovanni Marchese. Tre professionisti profondamente attaccati ai colori rossazzurri, apprezzati sia per le gesta tecniche che per lo spirito d’abnegazione al servizio della squadra. A completare il pacchetto arretrato delle ultime dieci stagioni nomi più recenti come Dario Bergamelli, Ramzi Aya, Tommaso Silvestri e Luka Bogdan. I primi tre leader difensivi delle tormentate stagioni di Serie C, con il giovane talento croato a completare un reparto di grandi firme.

