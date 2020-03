ANGIULLI (Sambenedettese): “Sono in prestito dal Catania, vorrei rimanere”

Nei giorni scorsi abbiamo chiarito una volta per tutte la formula del trasferimento di Federico Angiulli, centrocampista che il Catania ha ceduto la scorsa estate alla Sambenedettese. Il diretto interessato conferma ai microfoni del sito ufficiale marchigiano, manifestando la volontà di proseguire la carriera a Sambenedetto del Tronto:

“Felicissimo di essere qui, mi trovo benissimo. Sono in prestito secco ma vorrei rimanere anche l’anno prossimo, ho già parlato con il direttore sportivo e con il mio procuratore. Vedremo. Sono venuto qui per giocare da play, avevo sempre fatto la mezzala o il centrale in un centrocampo a 2. La Samb mi voleva per fare questo ruolo e, anche se c’erano altre squadre che mi volevano come mezzala (mio ruolo naturale), ho scelto di venire qui per giocare in questa posizione che mi piace tantissimo. L’avevo fatto solo in un situazioni sporadiche in passato e sono consapevole che devo continuare a lavorare per migliorare e cerco di dare il massimo a ogni allenamento”.

