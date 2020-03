ASTA EBAY BIAGIANTI: offerte più alte, la situazione aggiornata al 27 marzo. Partecipano anche Marchese e altri ex Catania

Aumentano le maglie (e non solo) messe all’asta su Ebay da Marco Biagianti e dai calciatori che hanno voluto sostenere la generosa iniziativa promossa dal capitano rossazzurro per raccogliere fondi a sostegno degli ospedali catanesi. Tra gli ex Catania, a quelli già menzionati si aggiungono Christian Terlizzi, Andrea Catellani e Armando Pantanelli. Marchese ha messo all’asta la maglia indossata ai tempi del Chievo Verona. La situazione aggiornata a venerdì 27 marzo 2020, vede le offerte più elevate presentate per una delle tante casacche rossazzurre di Biagianti (346 euro), la maglia di Sebastian Giovinco (Juventus – 302 euro), quella di Valon Behrami (Napoli – 217 euro), Francesco Lodi (Genoa – 183 euro), Davide Baiocco (Catania – 174 euro) e Adem Ljajic (Roma – 168 euro).

====>>>> Tutto il materiale messo all’asta

