BELECK: gol, in Turchia la stagione più prolifica

In questa stagione ha siglato appena due reti con la maglia del Rieti, nessuna indossando la casacca rossazzurra ma con tanta voglia di sbloccarsi quanto prima in fase realizzativa. Come sottolineato da mister Cristiano Lucarelli in una recente intervista, Steve Beleck non è mai stato un goleador ma presenta caratteristiche perfettamente funzionali alle esigenze della squadra. L’annata più soddisfacente in zona gol risale al 2018/2019 quando militava tra le fila del Balikesirspor, Serie B turca. Allora mise a segno 5 gol in campionato e 4 nella Coppa Nazionale arrivando quasi in doppia cifra e contribuendo alla permanenza della squadra nella serie cadetta.

