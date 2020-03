BERGAMELLI (Ternana): “Paura e tristezza, nel bergamasco sembra la seconda guerra mondiale”

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta ed ex difensore del Catania attualmente in forza alla Ternana, Dario Bergamelli parla della difficile situazione che si vive nel bergamasco, ai microfoni del Corriere dello Sport:

“Sono nato ad Alzano Lombardo, vengo da Albino e ho preso casa a Bergamo. Ci sono cinque minuti per andare all’ospedale Giovanni XXXIII che è sottoposto a una pressione incredibile. Seguo la situazione e la vivo con tanto dispiacere. Mi chiamano gli amici che hanno perso dei familiari e in queste ultime ore sono scomparse due amiche di mia madre che non erano anziane né avevano particolari patologie. La situazione è tremenda tra la paura e la tristezza. In quei paesini del bergamasco da dove provengo, le persone si sentono colpiti come se fosse la seconda guerra mondiale”.

