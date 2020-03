BISCEGLIE – CATANIA: precedenti, nel 1997 gol vittoria siglato da Pannitteri

Bilancio in perfetto equilibrio tra le due squadre

Sei precedenti in terra pugliese tra Bisceglie e Catania con bilancio in perfetto equilibrio: due vittorie a testa e due pareggi. Il primo incrocio assoluto si fa risalire all’era fascista. Il 20 aprile 1941 la compagine etnea espugnò il campo della Società Sportiva Armando Diaz con il risultato di 2-0.

Successivamente si ebbero confronti tra le due squadre in Serie C2 a metà anni Novanta. Il 17 settembre 1995 vi fu la prima delle due affermazioni pugliesi mentre la stagione successiva il Catania vinse di misura grazie a un bel gol di sinistro siglato dall’attaccante Ciccio Pannitteri nelle battute iniziali dell’incontro. Nel maggio 1998, la rete del difensore Alessandro Furlanetto in “zona Cesarini” evitò la sconfitta sull’angusto terreno del “Gustavo Ventura”.

In seguito pugliesi e siciliani sono tornati ad affrontarsi in campionato a distanza di vent’anni. Nel marzo 2018 i nerazzurri stellati riuscono a bloccare i rossazzurri sull’1-1 (reti di Barisic e Delvino), mentre la scorsa stagione ad avere la meglio furono i padroni di casa, i quali sfruttarono abilmente uno svarione di Pisseri allo scoccare del minuto 26 e andarono in gol con Starita, riuscendo poi ad amministrare il vantaggio fino al fischio di chiusura del match.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Bisceglie: 2

Pareggi: 2

Vittorie Catania: 2

Gol Bisceglie: 5

Gol Catania: 6

Differenza reti: +1

Serie C 1940-41 SS Armando Diaz 0-2 AFC Catania

Serie C2 1995-96 Bisceglie 2-1 Catania

Serie C2 1996-97 Bisceglie 0-1 Catania

Serie C2 1997-98 Bisceglie 1-1 Catania

Serie C 2017-18 Bisceglie 1-1 Catania

Serie C 2018-19 Bisceglie 1-0 Catania

VIDEO – LE ULTIME DUE SFIDE GIOCATE A BISCEGLIE

