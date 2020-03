BISCEGLIE – CATANIA: Salandria rende amaro l’esordio di Messina

Minuto 57 di Bisceglie-Catania. Problema alla spalla per Angelo Casadei. Punto fermo a difesa dei pali, Casadei è costretto ad abbandonare il terreno di gioco lasciando il posto a Sebastiano Messina. Estremo difensore classe 2002 cresciuto nelle giovanili di Bari e Cosenza, Messina era chiamato a respingere gli assalti continui del Catania. Purtroppo per lui non è riuscito nell’intento. Poco dopo il suo ingresso infatti, precisamente al 63′, il destro potente e preciso di Francesco Salandria non gli ha lasciato scampo. Per la verità, la sensazione ricavata è che qualcosa di più avrebbe potuto fare nella circostanza. L’episodio si è rivelato decisivo nell’economia di una gara per lunghi tratti dominata dal Catania e che ha visto esordire amaramente tra i professionisti il 17enne portiere nerazzurro stellato.

