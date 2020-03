BONANNO (D.G. Sicula Leonzio): “Eravamo retrocessi. Catania, Bari e Reggina hanno alzato l’asticella”

L’ex Catania Giuseppe Bonanno, attuale Direttore Generale della Sicilia, si sofferma a La Gazzetta dello Sport sulla stagione dei bianconeri:

“La stagione della Sicula Leonzio fin qui ha vissuto tanti momenti, alcuni complessi ed altri più recenti molto positivi. Sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato difficile: la presenza di tante realtà blasonate come Bari, Catania,Reggina ha alzato l’asticella del livello della competizione. Il bilancio lo faremo quando il campionato sarà concluso. A gennaio abbiamo cambiato inserendo in organico dei giocatori importanti. Nel girone di ritorno tutti hanno dato una mano per risalire la classifica, dimostrando qualità morali oltre che tecniche. Sul piano aziendale c’è da fare un plauso alla società che mette tutti nelle migliori condizioni di lavorare. Lo testimonia non solo il pieno rispetto dei termini di pagamento gli stipendi, ma anche l’aver già versato i contributi. Ad oggi la nostra classifica dice che dobbiamo lottare per la salvezza. Un mese e mezzo fa eravamo matematicamente retrocessi. Abbiamo fatto le ultime sette gare dimostrando tanto e alla ripresa cercheremo di continuare così”.

