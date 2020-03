BOROZAN (D.G. Vis Pesaro): “Porte chiuse, dopo le misure sanitarie si prendano quelle economiche per tutelare i club”

Il Direttore Generale della Vis Pesaro Vlado Borozan commenta la decisione di chiudere gli stadi fino ai primi giorni di aprile, ai microfoni di tuttoc.com:

“Sono favorevole anche a finire il campionato a porte chiuse ma bisogna rendersi conto che le società di Serie C non hanno introiti. Ci chiedono di essere sempre in regola con tutto ma senza una delle pochissime entrate che abbiamo, quella dei botteghini, non so come faremo. I presidenti che investono vanno tutelati, altrimenti quando finiscono i soldi nelle proprie tasche c’è chi girerà le spalle e falliranno le società. È giusto prendere tutte le misure straordinarie perché la salute è fondamentale. Però dopo le misure sanitarie bisogna prendere anche le misure economiche che possano tutelare le società”.

