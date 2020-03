CAPANNI: positivo impatto con Catania, caccia al secondo gol tra i professionisti

Promettente esterno offensivo di proprietà del Milan, il classe 2000 Gabriele Capanni si sta mettendo in luce con la maglia del Catania. Mercoledì è arrivato anche l’esordio da titolare, fornendo risposte molto positive nell’arco del vittorioso match col Picerno. Da qui al termine della stagione il ragazzo proverà a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore. L’obiettivo prioritario è dare il massimo per i colori rossazzurri, meglio ancora se arrivassero i gol. In questa stagione ha siglato la prima rete da calciatore professionista tra le fila del Novara, il 13 ottobre scorso contro la Giana Erminio: controllo col destro, mancino secco sul primo palo e gioia purtroppo per lui inutile ai fini risultato, a seguito della sconfitta per 2-1. Il Milan, comunque, continua a tenerlo sotto osservazione e Catania può rappresentare un ottimo trampolino di lancio per il ragazzo.

