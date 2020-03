CASSANO: “Stipendi, no al taglio in Serie C”

Questa la posizione dell’ex calciatore Antonio Cassano, dalle colonne del Corriere dello Sport, in merito al nodo stipendi:

“Stipendi? E’ giusto che il taglio si faccia in Serie A. In Serie B e in Serie C devono trovare la soluzione per non togliere soldi ai giocatori, lì c’è gente che guadagna 3-4-5 mila euro, che ha fatto mutui per la casa, che ha comprato un’auto a rate. I ragazzi che guadagnano meno farebbero una fatica allucinante“.

